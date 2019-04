Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Zigarette setzt Hecke in Brand

Spaichingen (ots)

Vermutlich durch eine Zigarettenkippe ist am Freitag, gegen 22 Uhr, in der Martin-Luther-Straße eine Hecke in Brand geraten. Die angerückten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Spaichingen konnten die brennende Thuja-Hecke schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

