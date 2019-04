Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Motorradfahrer streift entgegenkommenden Ford und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen (ots)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer hat am Donnerstag, gegen 21.05 Uhr, auf der Landesstraße 178 einen entgegenkommenden Ford gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Biker war von Donaueschingen in Richtung Grüningen unterwegs. In einer Linkskurve bei der Kaserne fuhr der Zweiradfahrer nicht weit genug rechts und streifte in der Folge den entgegenkommenden Ford Kuga eines 48-jährigen Mannes. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Motorradfahrer. Beim Motorrad handelt es sich um eine gelb-orangene Enduro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

