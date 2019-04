Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) 60.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Pfalzgrafenweiler (ots)

Rund 60.000 Euro Sachschaden ist am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, bei einem Unfall auf der Landesstraße 404 auf Höhe Durrweiler entstanden. Ein 30-jähriger Lastwagenfahrer war auf der L 404 von Freudenstadt kommend in Richtung Altensteig unterwegs. An seinem Lkw war ein Baukran angehängt, der auf eine andere Baustelle transportiert werden sollte. Weil das Gespann auf Grund straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften nur mit 25 Stundenkilometern unterwegs sein darf, fuhr der 30-Jährige am äußersten Straßenrand, um dem nachfolgenden Verkehr genügend Platz zum Überholen zu lassen. Während der Fahrt geriet der angehängte Kran mit den Rädern in den unbefestigten Randstreifen und kippte an der Straßenböschung um. Während der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

