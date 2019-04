Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen) Spiegelstreifer im Gegenverkehr

Emmingen-Liptingen (ots)

Nach einem Spiegelstreifer auf der Straße zwischen Engen und Emmingen am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Einem 67-jährigen Fahrer eines Wohnmobiles kam auf der Strecke ein Kastenwagen entgegen, der nicht weit genug rechts fuhr. In der Folge streiften sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr einfach weiter. Der Schaden am Wohnmobil wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tuttlingen sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07461 941-0 zu melden.

