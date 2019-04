Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hardt) Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Hardt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 13.4.19, und Donnerstag, 18.4.19, haben unbekannte Täter versucht, in eine Zahnarztpraxis in der Königsfelder Straße einzubrechen. Die Einbrecher hebelten erfolglos an einem Fenster. Den Tätern gelang es nicht in das Gebäude einzudringen. Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

