Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Ladung verloren - Windschutzscheibe kaputt

Hechingen (ots)

Auf der Landesstraße 410 bei Hechingen hat am Mittwoch, gegen 16.40 Uhr, ein Lastwagen mehrere kleine Steine seiner Ladung verloren. Im Gegenverkehr beschädigte ein heruntergefallener Stein die Windschutzscheibe an einem VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) entgegen. Es soll sich um einen grauen Kipplaster mit grünem Führerhaus handeln.

