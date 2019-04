Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Spiegelstreifer beim Überholen - Polizei sucht Zeugen

Fluorn-Winzeln (ots)

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5526. Ein 22-jähriger Alpina-Fahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Winzeln unterwegs und überholte zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Zunächst überholte der Autofahrer einen roten Seat Leon und in der Folge einen Fiat Panda einer 46-jährigen Frau. Während des Überholvorganges streiften sich die Außenspiegel des Alpinas und des Fiats. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei in Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) noch Unfallzeugen, insbesondere den Lenker des roten Seat.

