Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Busenweiler) Zigarettenautomat entwendet- Zeugen?

Busenweiler (ots)

Nachdem ein Zigarettenautomat in der Nacht zum Mittwoch in der Alpirsbacher Straße entwendet wurde sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Die Pfosten des Zigarettenautomats, welcher auf Höhe der Bushaltestelle stand, trennten die Täter vermutlich mit einem Winkelschleifer ab und entwendeten daraufhin den kompletten Automaten mitsamt Inhalt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern bitte an das Polizeirevier Oberndorf unter der Rufnummer 07423 8101-0.

