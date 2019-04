Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Beim Einparken auf Kreissparkassen- Parkplatz Volvo beschädigt und abgehauen: Es werden Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

Am Mittwoch hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Einparken auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Oberndorfer Straße einen Volvo hinten links beschädigt. Der unbekannte Verursacher wollte im Zeitraum von 11.20 Uhr bis 11.35 Uhr in die erste Parklücke des Parkplatzes einparken. Hierbei kam er wohl zu weit nach rechts und streifte das Heck des daneben geparkten Volvos. Obwohl der Unfallverursacher Teile des vorderen, rechten Scheinwerfers verlor, fuhr er, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, weg. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Schramberg bittet dringend Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 07422 2701- 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell