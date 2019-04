Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldmössingen) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Burgstraße

Waldmössingen (ots)

Am Dienstag ist im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 22 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz in der Burgstraße 3 ein VW- Up von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Unbekannte beschädigte beim Ein- oder Ausparken den Up am linken, hinteren Stoßfänger. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07422 2701-0.

