Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Beim Rangieren im Waschpark Mercedes übersehen

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch hat ein 34- Jähriger beim Rangieren mit seinem Chevrolet in einem Autowasch- Park in der Dornierstraße einen Mercedes übersehen. Der Chevrolet prallte mit dem Heck gegen die rechte Fahrzeugseite des Mercedes. Hierbei entstand an den beiden Autos ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

