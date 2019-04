Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Nach Unfall am Aesculap- Kreisel ist der Führerschein weg

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch ist gegen 15.30 Uhr ein Toyota- Fahrer im Aesculap- Kreisverkehr mit seinem Auto zu weit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei fuhr er gegen die Front eines Renaults, der zu dieser Zeit, an der Einfahrt in den Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Möhringen her kommend, wartete.

Unbeeindruckt des gerade verursachten Sachschadens fuhr der Toyota- Fahrer ohne anzuhalten weiter. Der 63- jährige Fahrer des beschädigten Renaults nahm daraufhin die Verfolgung des Wagens auf und alarmierte die Polizei.

Bei der darauffolgenden Kontrolle des Toyotas in der Bruderhofstraße stellten die Beamten neben den erheblichen Beschädigungen an dem Auto zudem Atemalkoholgeruch bei dessen 53- jährigem Fahrer fest. Ein daraufhin erfolgter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Unfallverursacher wurde im Anschluss im Klinikum Tuttlingen Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Renault war aufgrund der erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro.

