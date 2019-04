Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Auto zerkratzt

Bad Dürrheim (ots)

Am Dienstag hat ein unbekannter Täter, in der Zeit zwischen 9.20 Uhr und 10.15 Uhr, in der Huberstraße ein Auto zerkratzt. Der Schaden wird auf rund 1.900 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Bad Dürrheim (Tel.: 07726 93948-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell