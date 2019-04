Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Streikender Motor macht Skodafahrer zu schaffen - LKW angefahren

Bisingen (ots)

Motorprobleme sind die Ursache für einen Unfall am Mittwochmorgen am Ende der Abfahrt Bisingen Süd (B27) gewesen.

Gegen 11 Uhr wollte ein 26-jähriger Skodafahrer am Ende der Abfahrt von der B27 nach links auf die B463 abbiegen. Nach wenigen Metern streikte sein Motor. Das Auto blieb mitten auf der Straße stehen. Ein aus Richtung Bisingen kommender LKW erkannte die Situation und blieb stehen. Auch aus der Gegenrichtung kam auf der B463 ein Lastwagen. In der Annahme, der abbiegende PKW lässt ihn passieren, fuhr der LKW-Fahrer in Richtung Bisingen weiter. Als der Lastwagen den Skoda passierte, sprang der Motor plötzlich wieder an. Der 26-Jährige fuhr daraufhin weiter, ohne den querenden LKW zu beachten. Er prallte in der Folge gegen die linke Flanke des Lastwagens. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Den Schaden an dem LKW schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

