Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Vorfahrt nicht beachtet

Balingen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein 77-jähriger Autofahrer an der Einmündung der Hermann-Berg-Straße in die Friedrichstraße die Vorfahrt nicht beachtet.

Gegen 15.10 Uhr fuhr der 77-Jährige auf der Friedrichstraße in Richtung Fußgängerzone. An der Einmündung der Hermann-Berg-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audis. Die beiden Personenkraftwagen stießen zusammen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 8500 Euro. Verletzt hat sich niemand.

