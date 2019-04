Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Bei Parkmanöver Audi getroffen - Unfallverursacherin hat fast drei Promille

A.-Ebingen (ots)

Mit etwas mehr als 2,8 Promille Alkohol im Blut hat eine 56-jährige Frau am Mittwoch bei einem Parkmanöver in der Ulrichstraße einen Audi gerammt und gegen ein anderes Auto geschoben.

Am frühen Mittwochabend wollte die 56-Jährige in der Ulrichstraße am Fahrbahnrand rückwärts einparken. Dabei prallte sie gegen einen hinter ihr parkenden Audi und schob ihn gegen einen weiteren PKW. Die Verursacherin roch stark nach Alkohol, was den Polizisten bei der Unfallaufnahme nicht entging. Der Alkoholtest zeigte ein eindeutiges Ergebnis: umgerechnet 2,84 Promille standen auf dem Display. Folgen waren zwei Blutentnahmen und die Beschlagnahme des Führerscheins. Wie hoch der entstandene Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen ist, steht bislang noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell