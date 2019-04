Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) BMW übersehen - Autofahrer verletzt

Pfalzgrafenweiler (ots)

An der Einmündung der L353 in die L404 sind am Mittwoch ein VW Golf und ein 3er BMW zusammen gestoßen.

Gegen 16.15 Uhr bog der Fahrer eines VW Golf von der L353 nach links auf die L404 ab. Von links kam ein BMW, den der 20-jährige Golffahrer nicht beachtete. Er nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro. Der 18 Jahre alte BMW-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Das DRK wurde verständigt. Beide PKW waren erheblich beschädigt. Zwei Abschleppunternehmen sorgten für deren Abtransport.

