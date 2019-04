Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Radfahrerin stürzt

Freudenstadt (ots)

In der Turnhallestraße ist am Mittwochmittag eine 28-jährige Radfahrerin gestürzt.

Die junge Frau bog gegen 13.30 Uhr von der Turnhallestraße in die Bahnhofstraße ab. Dabei fuhr sie mit ihrem Fahrrad in ein Schlagloch und stürzte. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

