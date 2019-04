Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal) Betrunkener kracht Lastwagen ins Heck

Waldachtal (ots)

An der Baustelle nahe der Salzstettener Sägmühle ist am Dienstagmittag ein VW Passat ins Heck eines Lastwagens gefahren. Der Lastwagenfahrer war mit seinem LKW bei der dortigen Baustelle und wollte Material abladen, als es gegen 12.35 Uhr von hinten rumste. Der 59-jährige Fahrer des VW Passats stieg aus und übergab dem LKW-Fahrer eine Visitenkarte. Danach fuhr er mit seinem vorne erheblich beschädigten PKW in Richtung Nagold davon. Eine Streife des Polizeipostens Pfalzgrafenweiler fand den beschädigten Volkswagen in Vesperweiler. Der Unfallverursacher saß am Steuer des stehenden Wagens. Er war alkoholisiert. Fast 2,3 Promille waren das Ergebnis des Atemalkoholtests. Weil der Unfallverursacher Nachtrunk geltend machte, waren zwei Blutentnahmen nötig. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

