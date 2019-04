Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil- Neukirch) Lastwagen bleibt an geparktem Auto hängen: 15.000 Euro Sachschaden

Rottweil (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein Lastwagen zu nah an einem in der Hardstraße geparkten Skoda vorbeigefahren. Der 22-jährige Lastwagenfahrer war um kurz vor 7 Uhr auf der Hardstraße in Richtung der Alte Straße unterwegs. Kurz vor dem Einmündungsbereich blieb der Lastwagen mit dem Heck an dem geparkten Skoda Kodiaq hängen wodurch dieser an der Fahrerseite beschädigt wurde. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

