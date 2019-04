Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Onstmettingen) Unfallflucht in der Hauptstraße - Außenspiegel von Skoda Oktavia beschädigt

A.-Onstmettingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen in der Hauptstraße den Außenspiegel von einem parkenden Skoda Oktavia gestreift. Dabei ist Sachschaden entstanden, was den Verursacher aber nicht kümmerte.

Der Betroffene stellte seinen grauen Oktavia gegen 10.30 Uhr vor dem Gonso Outlet in Fahrtrichtung Tailfingen in einer Parklücke ab. Noch während er im Auto saß fuhr ein dunkles Auto in Richtung Tailfingen an ihm vorbei. Dabei streifte der Pkw den linken Außenspiegel von dem parkenden Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Der Verursacher fuhr weiter.

Wegen der Fahrerflucht sucht das Polizeirevier Albstadt Zeugen (Hinweistelefon 07432 955 0).

