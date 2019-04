Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Vorfahrt missachtet und 10.000 Euro Sachschaden verursacht

Rottweil (ots)

Am Dienstag hat eine 56-jährige Fiat- Fahrerin an der Kreuzung der Körnerstraße mit der Lorenz-Bock-Straße die Vorfahrt eines Audis missachtet. Die Fiat-Fahrerin befuhr gegen 11.15 Uhr die Schillerstraße aus Fahrtrichtung der Lorenz-Bock-Straße her kommend. An der Kreuzung zur Lorenz-Bock-Straße missachtete die 56- Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi- Fahrers. In der Kreuzungsmitte prallte der Fiat frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Audis. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

