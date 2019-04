Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Beim Abbiegen Auto übersehen: Eine Leichtverletzte und rund 5000 Euro Sachschaden

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Dienstag hat ein 26- jähriger BMW-Fahrer beim Abbiegen von der Sulzbachstraße in die Talstraße eine vorfahrtsberechtigte Toyota-Fahrerin übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurde die 18- jährige Toyota-Fahrerin leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

