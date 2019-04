Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen, BAB 81) Bei Regen von der Fahrbahn abgekommen

Vöhringen (ots)

Am Dienstag ist ein 21-jähriger Daimler-Fahrer auf der Autobahn 81, zwischen Oberndorf und Sulz am Neckar, mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der Daimler-Fahrer war gegen 18.45 Uhr von Oberndorf in Richtung Stuttgart unterwegs. Weil der Fahrer des Daimlers trotz des starken Regens wohl zu schnell unterwegs war, kam der Wagen auf Höhe von Vöhringen während eines Spurwechsels ins Schleudern und im Anschluss von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug wobei alle Airbags auslösten. Im Anschluss kam der Daimler quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt. An dem erst einem Jahr alten Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt mindestens 30.000 Euro.

