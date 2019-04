Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Unfallflucht in Mitteltal - Außenspiegel von VW Touran zerschmettert

Baiersbronn (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer oder eine Fahrerin bei der Volksbank Mitteltal an einem VW Touran den linken Außenspiegel zerstört. Die VW-Besitzerin hatte ihren PKW gegen 8.35 Uhr auf einem Parkstreifen neben der Ruhesteinstraße abgestellt. Wenig später fuhr ein anderes Auto vorbei, das den linken Außenspiegel des Touran unsanft streifte. Der Spiegel wurde völlig zerschmettert, was den Unfallverursacher (oder sie) nicht daran hinderte, seine (ihre) Fahrt ungebremst fortzusetzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Der Polizeiposten Baiersbronn ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Verursacher oder zur Verursacherin geben kann wird gebeten sich zu melden (Telefon 07442 180269 0)

