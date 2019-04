Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Motorradfahrer stürzt beim Überholen

Auf der B28 ist am Montagabend ein Motorradfahrer in Höhe des Langenwaldsee Campingplatzes beim Überholen gestürzt.

Der 21-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Kreisstadt. Auf Höhe des Campingplatzes Langenwaldsee überholte er ein Auto. Als Gegenverkehr kam, reagierte der junge Biker falsch und stürzte mit Motorrad und Sozia zu Boden. Während seine Begleiterin unverletzt aufstehen konnte, erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt wurden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 700 Euro.

