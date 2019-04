Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim, L 433) Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und VW-Sharan beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

Gosheim (ots)

Am Dienstagmittag hat gegen 15 Uhr ein bislang unbekannter Lastwagen auf der Landstraße 433, zwischen Gosheim und Denkingen, Teile seiner Ladung verloren. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Lastwagen mehrere verzinkte Drehteile die anschließend auf die Fahrbahn und die Motorhaube sowie die Frontscheibe eines entgegenkommenden VW-Sharan fielen. Hierbei wurde der VW beschädigt. Der zweiachsige Lastwagen, vermutlich ein Container- Lkw, mit einer dunklen Lackierung fuhr daraufhin in Fahrtrichtung Denkingen weiter. An dem Sharan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Wehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07426 1240 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell