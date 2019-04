Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen - Schura) Beim Rückwärtsfahren parkendes Auto beschädigt

Trossingen - Schura (ots)

Am Dienstag ist gegen 17.45 Uhr ein 71-jähriger BMW-Fahrer in der Lange Straße in Schura beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Audi A6 gefahren. Der BMW-Fahrer fuhr mit dem rechten Fahrzeugheck gegen die hintere, linke Fahrzeugtüre des Audi A6. Es entstand ein Gesamtsachschaden in einer Höhe von circa 6500 Euro.

