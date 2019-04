Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen- Liptingen) In geparkten Mitsubishi gefahren: 13.000 Euro Sachschaden

Emmingen - Liptingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein 23-jähriger Seat-Fahrer in der Schillerstraße in einen geparkten Mitsubishi gefahren. Der 23-Jährige war gegen 7.15 Uhr auf der Schillerstraße unterwegs. Aufgrund der blendenden Sonne schätzte er den Abstand zu einem dort am Seitenrand parkenden Mitsubishi-Colt falsch ein und prallte wuchtig gegen die linke Heckseite des Colts. Dieser wurde hierduch noch mit der Front gegen eine Straßenlaterne geschoben. An dem Seat entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro an dem Mitsubishi ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die beiden Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

