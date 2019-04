Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schopfloch) Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer und Sozius verletzt

Schopfloch (ots)

An der Kreuzung Kirchsteige/Hauptstraße hat am frühen Dienstagabend ein Motorroller einem Fiat Doblo die Vorfahrt genommen.

Der 15-jährige Rollerfahrer übersah an der Kreuzung den auf der Hauptstraße in Richtung Dettlingen fahrenden Fiat und nahm ihm die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rollerfahrer und sein Sozius stürzten. Sie zogen sich beide leichte Verletzungen zu. In einem Rettungswagen wurden die Verletzten ins Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 3000 Euro.

