Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Fremder Mann will Siebenjährigen ins Auto locken

Dornstetten (ots)

In der Brunnenbergstraße ist am Montagnachmittag ein siebenjähriger Junge von einem fremden Mann in nicht alltäglicher Weise angesprochen worden.

Der Junge ging gegen 15.30 Uhr gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester auf dem Gehweg die Brunnenbergstraße entlang. Plötzlich hielt ein weißer Lieferwagen. Der Fahrer fragte den Jungen in gebrochenem Deutsch nach einer Adresse. Er wollte, dass der Siebenjährige einsteigt und ihn zu dem angefragten Ort bringt. Als Belohnung stellte der Fremde eine Brotzeit und ein Waffeleisen als Geschenk in Aussicht. Der Junge lehnte ab, worauf der Transportfahrer weiter fuhr. Die Kinder erzählten das Erlebte zu Hause. Die Mutter meldete den Vorfall beim Polizeiposten Dornstetten.

Ein strafrechtlich relevantes Verhalten ist nach dem geschilderten Sachverhalt nicht erkennbar. Trotzdem wird die Polizei in nächster Zeit ein waches Auge haben und bittet darum, ähnliche Vorgänge umgehend zu melden (Telefon 07443 964266 0).

