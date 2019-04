Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bräunlingen (ots)

Am Dienstag hat in der Zeit zwischen, 20 Uhr und 22 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer in der Hüfinger Straße, auf einem Parkplatz in der Nähe des Kindergartens, vermutlich beim Rangieren einen Mercedes beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

