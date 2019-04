Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Pfaffenweiler) Einbruch in Zahnarztpraxis

VS-Pfaffenweiler (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der Straße "Neuer Weg" eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in die Praxis. Die Eindringlinge erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und Briefmarken. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

