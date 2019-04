Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vs-Villingen) Beim Fahrstreifenwechsel Auto übersehen

VS-Villingen (ots)

Beim Fahrstreifenwechsel in der Kirnacher Straße hat am Montagabend ein 34-jähriger Daimler-Fahrer einen Skoda Oktavia übersehen. Der Daimler-Fahrer befuhr die Kirnacher Straße von Unterkinach her kommend in Richtung der Peterzeller Straße. Zunächst ordnete sich der 34-Jährige an der Kreuzung auf der Geradeausspur ein, entschloss sich jedoch kurz darauf, aufgrund der roten Ampel, auf die linke Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah er einen Skoda. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

