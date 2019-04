Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tannheim, L 181) Zwei Leichtverletzte und 25.000 Euro Sachschaden bei Vorfahrtsmissachtung

Tannheim (ots)

Am Montagmorgen sind zwei Autofahrer an der Kreuzung der Überaucher Straße mit der Landstraße 181 bei einem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Um kurz nach 8 Uhr befuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer die Überaucher Straße von Tannheim kommend in Richtung der Landstraße 181. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah der 28-Jährige eine aus Richtung Donaueschingen kommende Audi-Fahrerin. In der Kreuzungsmitte prallte der BMW wuchtig gegen den Audi Q3 wodurch dieser ins Schleudern kam und im Straßengraben landete. Hierbei wurde die 28-jährige Fahrerin des Audis leicht verletzt. Ihre beiden im Fond des Wagens sitzenden Kinder blieben unverletzt. Der BMW-Fahrer erlitt durch den Zusammenprall ebenfalls leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die alarmierte Feuerwehr reinigte im Anschluss die Fahrbahn.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell