Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fluorn - Winzeln) Ford Fiesta aus Garage gestohlen- die Polizei sucht dringend nach Zeugen

Fluorn - Winzeln (ots)

In der Nacht zum Samstag ist aus einer Garage in der Heimbachstraße ein blauer Ford - Fiesta gestohlen worden. Der erst ein Jahr alte Wagen war dort am Freitagabend gegen 21 Uhr verschlossen abgestellt worden. Am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, stellte der Besitzer zuerst fest, dass der Autoschlüssel nicht mehr an seinem Platz war. Daraufhin sah er, dass sein blauer Ford mit dem Kennzeichen RW- MD 218 nicht mehr in der Garage stand und informierte die Polizei. Seither fehlt von dem Fahrzeug jede Spur. Beamte des Polizeireviers Oberndorf haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun dringend nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat bzw. dem Täter und dem Verbleib des Wagens geben können. Diese werden gebeten, sich unter der der Rufnummer 07423-8101-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell