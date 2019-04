Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dietingen, BAB 81) Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Dietingen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist ein 81-jähriger Daimler- Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81, zwischen Oberndorf und Rottweil, leicht verletzt worden. Der 81- Jährige war gegen 14.40 Uhr mit seinem Daimler von Rottweil in Fahrtrichtung Oberndorf unterwegs. Kurz vor der Autobahnraststätte Neckarburg kam der Daimlerfahrer infolge von Unachtsamkeit mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Mittelschutzplanke und wurde daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Dort überfuhr der Daimler ein abgesenktes Schutzplankenelement, touchierte eine Hinweistafel und kam dann schlussendlich auf dem Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und der Raststätte zum Stehen. Der 81- Jährige wurde hierbei leicht verletzt weshalb er mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil gebracht wurde. An dem Daimler entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

