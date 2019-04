Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wittendorf) Dieb hebelt an Geldautomat

Wittendorf (ots)

Der Geldautomat der Volksbank-Filiale Wittendorf war über das Wochenende Ziel eines unbekannten Kriminellen.

Zwischen Freitag und Sonntagmorgen hebelte der Täter erfolglos an dem Automaten der Bank in der Loßburger Straße. Es gelang ihm zwar, eine Lücke in der Verkleidung zu schaffen. Die war aber nicht groß genug, um ins Innere greifen zu können. Der Dieb brach sein Vorhaben ab. So blieb es beim Sachschaden. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang mit einem versuchten Automatenaufbruch bei der Volksbank Peterzell nicht aus.

Wer "tatverdächtige" Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Freudenstadt zu melden (Telefon 07441 536 0).

