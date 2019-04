Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg) VW kommt von der Fahrbahn ab

Triberg (ots)

Am Sonntagmorgen ist in der Wallfahrtstraße ein VW Golf von der Fahrbahn abgekommen.

Der 18-jährige Fahrer des Volkswagens geriet gegen 11.45 Uhr auf Höhe der Gaststätte "Poseidon" rechts neben die Straße. In der Folge prallte er gegen eine Steinmauer. Seine Beifahrerin verletzte sich dabei leicht. Sie musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An dem VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

