Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Rentnerin beklaut - Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Balingen (ots)

Eine 84-jährige Rentnerin wurde am Freitagvormittag von zwei Frauen im Ortsteil Weilstetten dreist bestohlen. Die beiden Täterinnen klingelten bei der 84-Jährigen und bettelten um Geld für ihre Kinder. Als die Geschädigte ihnen zehn Euro gab, baten sie das WC benutzen zu dürfen und um ein Glas Wasser. Die 84-Jährige willigte ein. In der Wohnung ließ sich die geschädigte von einer der Frauen ablenken. Währenddessen klaute die andere aus der Geldbörse der Rentnerin 75 Euro. Die Täterinnen waren circa 30 Jahre alt, etwas 160 bis 165 cm groß, hatten normale Figuren sowie schwarze nacken- bis schulterlange, ungepflegte Haare. Beide sprachen gebrochen Deutsch und hatten einen dunklen Teint. Insgesamt wirkte ihre Äußeres gepflegt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Balingen-Frommern, Tel. 07433/998501-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell