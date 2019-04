Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Motorradfahrer von Pkw gerammt

Balingen (ots)

Der 46-jährige Fahrer eines VW Golfs erkannte am Freitagvormittag, gegen 11.00 Uhr, einen vorausfahrenden Motorradfahrer zu spät und touchierte diesen. Durch die Kollision stürzte der 31-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste sich in krankenhausärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall wurde ein am Fahrbahnrand geparktes Auto noch leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 10.000 Euro.

