Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Unfallflucht durch Quad-Fahrer - Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

Bei einem Überholvorgang auf der Landstraße 175, von St. Georgen in Richtung Tennenbronn, steifte am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, ein Quad-Fahrer einen Ford Focus. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Dabei fuhr er an dem anhaltenden Pkw-Fahrer vorbei. Dieser hatte nach der Kollision in Tennenbronn angehalten. Das Quad hatte Rottweiler Zulassung. Der Führer des Quads trug eine schwarz/blaue Jacke. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

