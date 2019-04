Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg, Betzweiler) Versuchter Aufbruch von Geldausgabeautomat - Zeugen gesucht

Loßburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Peterzeller Straße den Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale aufzubrechen. Trotz brachialer Gewalt, bei dem der Täter auch ein Brecheisen einsetzte, kam er nicht ans Ziel. Er verließ schließlich den Vorraum in unbekannte Richtung. Der Täter trug eine Baseballmütze, eine rote Gesichtsmaske sowie eine Brille. Außerdem war er bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Des Weiteren hatte er neongelbe Arbeitshandschuhe an. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

