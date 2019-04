Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Horb (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters wurde am Samstagmittag, zwischen 12.30 und 12.45 Uhr, ein Ford Focus von einem anderen Pkw vorne rechts gestreift. Hellblaue fremde Lackantragungen waren am beschädigten Fahrzeug vorhanden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Horb, Tel. 07451/96-0.

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

