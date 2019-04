Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Rücksichtloser Raser angezeigt - Polizei sucht Zeugen

Eutingen (ots)

Eine 37-jährige Autofahrerin wurde nach eigenen Angaben am Samstagabend, gegen 20.10 Uhr, auf der Autobahn 81, zwischen Rottenburg und Horb, von einem nachfolgenden Pkw-Fahrer zunächst bedrängt und genötigt und schließlich rechts überholt. Dabei habe der andere Fahrzeugführer, so die Frau, sie stark gefährdet. Um einen Unfall zu verhindern, musste die 37-Jährige stark abbremsen. Weiter erklärte die Anzeigeerstatterin, sie habe mit circa 140 km/h mehrere Lkws überholt, als der Beschuldigte so dicht auffuhr, dass sie die Schweinwerfer im Rückspiegel nicht mehr erkennen konnte. Anschließend sei er nach rechts ausgeschert habe sie überholt und danach geschnitten. Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741/34879-0, zu melden.

