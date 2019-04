Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Autofahrerin fährt gegen Einkaufswagen - Kunde stürzt und verletzt sich

Balingen (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin war am Samstagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Albrechtstraße derart mit der Parkplatzsuche beschäftigt, dass sie einen 78-jährigen, der einen Einkaufswagen schob, übersah. Der Pkw stieß gegen den Wagen, was dazu führte, dass der 78-Jährige zu Fall kam und sich verletzte. Er musste ambulant in der Klinik behandelt werden.

