Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Einbruch in Getränkemarkt - Beschuldigter vorläufig festgenommen

Albstadt (ots)

Ein 27-jähriger Mann wird dringend verdächtigt am Freitagabend in einen Getränkemarkt in der Tailfinger Straße eingebrochen zu sein. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe drang er in den Markt ein und entwendete Zigaretten, alkoholische Getränke sowie eine Kiste Bier. Zeugenaussagen führten die Beamten auf die Spur des Beschuldigten. Dieser konnte vor seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 300 Euro. Der Schaden an der Scheibe auf circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell