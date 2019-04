Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen, Herrenzimmern) Versuchter Geldautomatenaufbruch - Polizei sucht Zeugen

Bösingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.15 Uhr, den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Schulstraße aufzubrechen. Das Vorhaben mittels Stahlseil und Pkw den Automaten zu öffnen, misslang jedoch. Es wurde lediglich die äußere Abdeckung beschädigt. Zur Tatzeit wurde ein verdächtiger dunkelblauer Kombi beobachtet, der in Richtung Bösinger Straße davon fuhr. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

