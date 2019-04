Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Fünf Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Balingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Täter an der Einmündung Wöhrt-/Jetterstraße fünf Autos. An allen Fahrzeugen trat er die Außenspiegel ab. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

