Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Unfallflucht - Führerschein weg

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, ist ein 27-jähriger Lenker eines Ford Transit auf der Straße "Neue Gasse" wuchtig gegen einen geparkten VW geprallt. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der 27-Jährige weiter. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Durch die genauen Zeugenangaben konnte der Unfallflüchtige gegen 16.30 Uhr in Villingen ermittelt werden. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell